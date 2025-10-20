PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Verkehrsdienst stoppt Mann ohne Fahrerlaubnis - Falsche Personalien angegeben

Lohmar (ots)

Am Freitag (17. Oktober) kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Sieg einen 56-jährigen Mann aus Neunkirchen-Seelscheid auf der Jabachtalstraße in Lohmar. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und zunächst versuchte, die Beamten mit falschen Personalien zu täuschen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der Pkw-Fahrer zunächst fremde Personalien an, um seine wahre Identität zu verschleiern. Personaldokumente führte er nicht mit sich. Durch gezielte Überprüfungen konnten die Einsatzkräfte jedoch schnell die tatsächlichen Personalien des Mannes feststellen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass dem 56-Jährigen bereits vor über zehn Jahren die Fahrerlaubnis wegen eines Verkehrsdelikts entzogen worden war. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der falschen Namensangabe eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

