Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Flucht nach versuchtem Einbruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Freitag (17. Oktober) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Meindorfer Straße in Sankt Augustin-Menden einzubrechen.

Gegen 00:45 Uhr wurde der Bewohner durch laute Geräusche geweckt. Als er auf den Balkon trat, bemerkte er drei dunkel gekleidete Männer im Garten. Nachdem er die Unbekannten lautstark ansprach, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

An der Terrassentür stellten die eingesetzten Beamten mehrere frische Hebelspuren fest. Den Tätern gelang es offenbar nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Hausbewohner konnte die drei Männer nicht näher beschreiben.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich zwischen der Siegstraße und der Mittelstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

