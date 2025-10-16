Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Personalien nach Verkehrskontrolle - 38-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Siegburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Oktober) wurden Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg gegen 14:45 Uhr auf einen VW-Fahrer auf der Luisenstraße in Siegburg aufmerksam. Sie entschlossen sich, den Mann zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeugführer versuchte, die Polizisten mit falschen Personalien zu täuschen.

Der Mann konnte bei der Kontrolle keine Ausweisdokumente vorlegen und machte zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Durch weitere polizeiliche Ermittlungen wurde seine wahre Identität jedoch schnell festgestellt. Der Grund für die Täuschung war ebenfalls rasch klar: Der 38-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Der Mann gab an, am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie falscher Namensangabe eingeleitet. (Re)

