PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall in Niederkassel verletzt

Niederkassel (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Oktober) wurde eine 57 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Feldmühlestraße in Niederkassel schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr die 57-Jährige gegen 15:00 Uhr den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Feldmühlestraße in Richtung Berliner Straße. Zur gleichen Zeit wollte ein 53-jähriger Fahrer eines Dacia vom Gelände eines Chemikalienherstellers nach rechts auf die Feldmühlestraße in Richtung Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelecfahrerin, die zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Nach Angaben des Autofahrers hatte er die Zweiradfahrerin übersehen. Die Verletzte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Pedelec als auch der Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den 53-jährigen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 12:42

    POL-SU: Radfahrer bei Alleinunfall in Troisdorf-Eschmar schwer verletzt

    Troisdorf (ots) - Am Dienstagabend (14. Oktober) kam es auf der Bergheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 18:15 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Sieglar unterwegs. Dabei beabsichtigte er, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln. Aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:36

    POL-SU: Einbruch in Getränkelager - Polizei bittet um Hinweise

    Eitorf (ots) - In der Nacht von Montag (13. Oktober) auf Dienstag (14. Oktober) kam es zu einem Diebstahl aus einem Getränkelager an der Straße Im Auel in Eitorf. Das Lager grenzt unmittelbar an ein Lebensmittelgeschäft an. Ein Zeuge teilte den hinzugerufenen Polizeibeamten mit, dass sich die entwendeten Getränke am Montag gegen 18:00 Uhr noch im Lager befunden hätten. Als er das von der Straße aus zugängliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren