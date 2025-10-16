Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall in Niederkassel verletzt

Niederkassel (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Oktober) wurde eine 57 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Feldmühlestraße in Niederkassel schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr die 57-Jährige gegen 15:00 Uhr den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Feldmühlestraße in Richtung Berliner Straße. Zur gleichen Zeit wollte ein 53-jähriger Fahrer eines Dacia vom Gelände eines Chemikalienherstellers nach rechts auf die Feldmühlestraße in Richtung Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelecfahrerin, die zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Nach Angaben des Autofahrers hatte er die Zweiradfahrerin übersehen. Die Verletzte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Pedelec als auch der Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen den 53-jährigen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell