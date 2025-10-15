Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer bei Alleinunfall in Troisdorf-Eschmar schwer verletzt

Troisdorf (ots)

Am Dienstagabend (14. Oktober) kam es auf der Bergheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 18:15 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Sieglar unterwegs. Dabei beabsichtigte er, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 44-Jährige dabei ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell