PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit gestohlenem Fahrzeug und unter Drogeneinfluss unterwegs - 44-Jähriger ohne Führerschein festgenommen

Siegburg (ots)

Am Montagnachmittag (13. Oktober) gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Siegburg in der Tönnisbergstraße einen 44-jährigen Fahrer eines Opel.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem gab er an, am Vortag einen Joint sowie Amphetamin konsumiert zu haben.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen ergab sich, dass der von ihm geführte Opel bereits Anfang September dieses Jahres in Bergisch Gladbach als gestohlen gemeldet worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest.

Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen wurde der Mann nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:17

    POL-SU: Einbruch in Schwimmbad - Polizei bittet um Hinweise

    Niederkassel (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (12. Oktober), 16:00 Uhr, bis Montag (13. Oktober), 13:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Schwimmbad an der Berliner Straße in Niederkassel-Lülsdorf eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen überkletterten die Einbrecher einen Metallzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu den Innenräumen zu ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:20

    POL-SU: Schmuck aus Wohnhaus entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Siegburg (ots) - Am Freitag (10. Oktober) kam es in einem Reihenhaus an der Mühlengrabenstraße in Siegburg zu einem Diebstahl von Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Geschädigte ihr Mobiliar auf einer Internet-Verkaufsplattform inseriert. Auf das Inserat meldete sich ein bislang unbekannter Mann, mit dem die Frau einen Besichtigungstermin vereinbarte. Gegen 12:30 Uhr ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:15

    POL-SU: Pkw vor Wohnhaus entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Niederkassel (ots) - In der Nacht von Donnerstag (09. Oktober) auf Freitag (10. Oktober) wurde in Niederkassel ein Pkw entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Besitzer seinen schwarzen BMW 440i mit dem amtlichen Kennzeichen SU-OY 7 am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr vor seiner Wohnanschrift an der Bergstraße verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 06:00 Uhr war der rund 30.000 Euro teure BMW Coupé ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren