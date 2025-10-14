Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit gestohlenem Fahrzeug und unter Drogeneinfluss unterwegs - 44-Jähriger ohne Führerschein festgenommen

Siegburg (ots)

Am Montagnachmittag (13. Oktober) gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Siegburg in der Tönnisbergstraße einen 44-jährigen Fahrer eines Opel.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem gab er an, am Vortag einen Joint sowie Amphetamin konsumiert zu haben.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen ergab sich, dass der von ihm geführte Opel bereits Anfang September dieses Jahres in Bergisch Gladbach als gestohlen gemeldet worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest.

Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen wurde der Mann nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell