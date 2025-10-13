Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schmuck aus Wohnhaus entwendet - Polizei sucht Zeugen

Siegburg (ots)

Am Freitag (10. Oktober) kam es in einem Reihenhaus an der Mühlengrabenstraße in Siegburg zu einem Diebstahl von Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Geschädigte ihr Mobiliar auf einer Internet-Verkaufsplattform inseriert. Auf das Inserat meldete sich ein bislang unbekannter Mann, mit dem die Frau einen Besichtigungstermin vereinbarte.

Gegen 12:30 Uhr erschien der Tatverdächtige am Haus und ließ sich von der Eigentümerin die Räumlichkeiten zeigen. Während der Besichtigung trafen zwei weitere Interessenten ein, die die Frau ebenfalls ins Haus bat. Während sie das Paar durch das Haus führte, befand sich der unbekannte Mann für kurze Zeit unbeaufsichtigt im Gebäude.

Nach Ende der Besichtigung gegen 14:30 Uhr bemerkte die Geschädigte, dass eine Schmuckschatulle entwendet worden war. Darin befanden sich mehrere Goldringe im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,80 Meter groß, - 45 bis 50 Jahre alt, - korpulente Statur, - dunkle Haare und dunkle Augen, - Dreitagebart.

Das Kriminalkommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mühlengrabenstraße bemerkt haben oder Hinweise zum beschriebenen Mann geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell