Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person verletzt

Niederkassel (ots)

Am Freitagmittag (10. Oktober) kam es gegen 14:00 Uhr im Kreuzungsbereich Spicher Straße / Gladiolenweg / Lupinenstraße in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine 48 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 48-Jährige mit ihrem VW die Spicher Straße aus Richtung Uckendorf kommend in Richtung Niederkassel-Zentrum und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren. Zeitgleich bog ein 40-jähriger Mann mit seinem VW vom Gladiolenweg nach links auf die Spicher Straße ab. Nach eigenen Angaben übersah er die vorfahrtsberechtigte 48-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Durch die Kollision geriet der VW der Frau ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Ford eines 62-jährigen Mannes. Die 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der VW der 48-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Kreuzungsbereich rund eine Stunde lang gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

