Polizei Bielefeld

POL-BI: Sperrung: Schwerer Unfall auf der A44

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Lichtenau - Am Mittwochnachmittag, 09.04.2025, fuhr ein Lkw-Fahrer im stockenden Verkehr einem weiteren Lkw auf. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Unfallaufnahme dauert an. Der Verkehr der A44 in Fahrtrichtung Dortmund wird ab der Anschlussstelle Marsberg abgeleitet.

Nach den ersten Erkenntnissen befuhr ein Lkw aus Krefeld die A44 in Richtung Dortmund auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Lichtenau erkannte der Fahrer offenbar den stockenden Verkehr zu spät und fuhr einem stehenden Lkw aus Ennepe auf.

Der Fahrer der auffuhr, wurde durch die Kollision in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr wurde für die Bergung des Mannes alarmiert. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein VU-Team der Polizei wurde mit der Aufnahme des Unfalls beauftragt.

Im Zuge der Unfallaufnahme hat sich ein Rückstau von rund 8 Kilometern, bis zur Anschlussstelle Marsberg, gebildet. Der nachfolgende Verkehr wird ab der Anschlussstelle Marsberg abgeleitet.

Die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs dauern an.

