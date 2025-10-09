Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wertgegenstände aus geparktem Pkw entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Dienstag (07. Oktober) auf Mittwoch (08. Oktober) kam es in Sankt Augustin zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw.

Der Eigentümer eines Fiat hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr verschlossen auf der Cranachstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrertür aufgebrochen worden war. Aus dem Innenraum wurden mehrere Wertgegenstände entwendet, darunter eine schwarze Winterjacke, ein Schal sowie ein Parfum. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Cranachstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell