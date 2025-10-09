PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wertgegenstände aus geparktem Pkw entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Dienstag (07. Oktober) auf Mittwoch (08. Oktober) kam es in Sankt Augustin zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw.

Der Eigentümer eines Fiat hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr verschlossen auf der Cranachstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrertür aufgebrochen worden war. Aus dem Innenraum wurden mehrere Wertgegenstände entwendet, darunter eine schwarze Winterjacke, ein Schal sowie ein Parfum. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Cranachstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:39

    POL-SU: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Pkw brennt vollständig aus

    Ruppichteroth (ots) - Am späten Dienstagabend (07. Oktober) kam es auf der Kreisstraße 55 (K 55) in Ruppichteroth zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 23:45 Uhr waren ein 29-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau mit einem Opel auf der K 55 aus Richtung Windeck-Rossel kommend in Richtung Ruppichteroth-Ifang unterwegs. In ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:28

    POL-SU: Geld aus Pkw gestohlen / Trickdiebstahl vermutet

    Hennef (ots) - Am Dienstag (07. Oktober) kam es in Hennef zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Pkw. Gegen 10:50 Uhr hatte ein 61 Jahre alter Hennefer bei einer Bank an der Frankfurter Straße Bargeld abgehoben. Damit ging er zu seinem Auto, das er in der Nähe abgestellt hatte, steckte das Geld in einen Rucksack und fuhr los. Er musste dann kurz warten, weil ein Unbekannter vor ihm auf der Straße Geld verloren hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren