Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Gaststätte

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (10. Oktober) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte an der Wahnbachtalstraße in Siegburg. Zwei Tatverdächtige konnten in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 01:30 Uhr meldete eine Zeugin der Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis, dass eine männliche Person versuche, eine rückwärtige Eingangstür der Gaststätte aufzuhebeln. Mehrere Streifenwagen wurden daraufhin zum Einsatzort entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Tatverdächtige bereits geflüchtet. An zwei Hintereingängen stellten die Beamten mehrere Hebelspuren fest - der Einbruchsversuch war offenbar gescheitert.

Im Rahmen der Fahndung fiel den Polizisten ein Pkw auf, der auf einem nahegelegenen Parkplatz stand und mit zwei Männern besetzt war. Bei der Kontrolle der Insassen - einem 41-jährigen Fahrer und einem 32-jährigen Beifahrer - ergab sich, dass die Personenbeschreibung des Tatverdächtigen mit dem 32-Jährigen übereinstimmte.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten Einbruchswerkzeug, darunter ein Brecheisen, einen Schraubendreher, Handschuhe, eine Sturmhaube, einen Hammer und Lampen. Zudem wurde ein Druckverschlusstütchen mit einer weißen Substanz aufgefunden, bei der es sich nach Angaben des 32-Jährigen um Amphetamin handeln soll. Die Polizei stellte sämtliche Gegenstände sowie den Pkw sicher.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Da gegen den 41-Jährigen keine Haftgründe vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt; über eine mögliche Untersuchungshaft ist derzeit noch nicht entschieden.

Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Der 32-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell