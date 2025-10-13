PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw vor Wohnhaus entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Niederkassel (ots)

In der Nacht von Donnerstag (09. Oktober) auf Freitag (10. Oktober) wurde in Niederkassel ein Pkw entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Besitzer seinen schwarzen BMW 440i mit dem amtlichen Kennzeichen SU-OY 7 am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr vor seiner Wohnanschrift an der Bergstraße verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 06:00 Uhr war der rund 30.000 Euro teure BMW Coupé verschwunden.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bergstraße beobachtet haben oder Hinweise zum gestohlenen BMW geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

