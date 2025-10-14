Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Schwimmbad - Polizei bittet um Hinweise

Niederkassel (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (12. Oktober), 16:00 Uhr, bis Montag (13. Oktober), 13:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Schwimmbad an der Berliner Straße in Niederkassel-Lülsdorf eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen überkletterten die Einbrecher einen Metallzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Dabei brachen sie unter anderem einen Spielzeugautomaten auf und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Außerdem nahmen die Täter mehrere Spardosen mit, deren Inhalt zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht bekannt war.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwimmbads beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell