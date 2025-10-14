PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Schwimmbad - Polizei bittet um Hinweise

Niederkassel (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (12. Oktober), 16:00 Uhr, bis Montag (13. Oktober), 13:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Schwimmbad an der Berliner Straße in Niederkassel-Lülsdorf eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen überkletterten die Einbrecher einen Metallzaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Dabei brachen sie unter anderem einen Spielzeugautomaten auf und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Außerdem nahmen die Täter mehrere Spardosen mit, deren Inhalt zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht bekannt war.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwimmbads beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 12:20

    POL-SU: Schmuck aus Wohnhaus entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Siegburg (ots) - Am Freitag (10. Oktober) kam es in einem Reihenhaus an der Mühlengrabenstraße in Siegburg zu einem Diebstahl von Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Geschädigte ihr Mobiliar auf einer Internet-Verkaufsplattform inseriert. Auf das Inserat meldete sich ein bislang unbekannter Mann, mit dem die Frau einen Besichtigungstermin vereinbarte. Gegen 12:30 Uhr ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:15

    POL-SU: Pkw vor Wohnhaus entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Niederkassel (ots) - In der Nacht von Donnerstag (09. Oktober) auf Freitag (10. Oktober) wurde in Niederkassel ein Pkw entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Besitzer seinen schwarzen BMW 440i mit dem amtlichen Kennzeichen SU-OY 7 am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr vor seiner Wohnanschrift an der Bergstraße verschlossen abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 06:00 Uhr war der rund 30.000 Euro teure BMW Coupé ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:12

    POL-SU: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person verletzt

    Niederkassel (ots) - Am Freitagmittag (10. Oktober) kam es gegen 14:00 Uhr im Kreuzungsbereich Spicher Straße / Gladiolenweg / Lupinenstraße in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine 48 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 48-Jährige mit ihrem VW die Spicher Straße aus Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren