Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dachstuhlbrand mit verletzten Anwohnern in Schönberg

Schönberg (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 20.07.25 gegen 14:45 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand mit starker Rauchentwicklung an einem Schönberger Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Str. Aus bisher ungeklärter Ursache brach das Feuer in einer Dachgeschosswohnung aus. Drei Anwohner des Hauses mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation behandelt werden. Eine 38-jährige Frau sowie ein 64-jähriger Mann verletzten sich leicht, der 55-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung verletzte sich schwer und musste in die Uniklinik Lübeck gebracht werden. Aus den angrenzenden Häusern wurden vorsorglich angetroffene Anwohner evakuiert, sie konnten jedoch nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Häuser zurückkehren. Neben den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Grevesmühlen waren insgesamt 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 14 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Brandursache wird in den nächsten Tagen durch die Kriminalpolizei und einen zu beauftragenden Brandursachenermittler festgestellt werden. Die vorläufige Schadenshöhe wird derzeit auf 300.000 Euro geschätzt, 6 Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind zumindest vorübergehend unbewohnbar. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

