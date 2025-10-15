PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Einbruch in Getränkelager - Polizei bittet um Hinweise

Eitorf (ots)

In der Nacht von Montag (13. Oktober) auf Dienstag (14. Oktober) kam es zu einem Diebstahl aus einem Getränkelager an der Straße Im Auel in Eitorf. Das Lager grenzt unmittelbar an ein Lebensmittelgeschäft an.

Ein Zeuge teilte den hinzugerufenen Polizeibeamten mit, dass sich die entwendeten Getränke am Montag gegen 18:00 Uhr noch im Lager befunden hätten. Als er das von der Straße aus zugängliche Lager am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr betrat, stellte er fest, dass mehrere Flaschen eines Softgetränks sowie zwei Bierkästen fehlten.

Da an der Tür zum Lager keine Aufbruchspuren festgestellt werden konnten, ist derzeit unklar, wie sich die bislang unbekannten Täter Zugang verschafft haben. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Getränkelagers gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

