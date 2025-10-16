PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kleinkraftrad in Neunkirchen-Seelscheid entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht von Dienstag (14. Oktober) auf Mittwoch (15. Oktober) haben bislang unbekannte Täter in Neunkirchen-Seelscheid ein Kleinkraftrad entwendet.

Der Besitzer der Aprilia SR50 gab gegenüber den eingesetzten Polizeikräften an, sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr vor seinem Wohnhaus an der Hausener Straße abgestellt zu haben. Als er am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr nachsah, war das Zweirad verschwunden.

Der Wert des Kleinkraftrads mit dem Versicherungskennzeichen 289LRT wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hausener Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:50

    POL-SU: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall in Niederkassel verletzt

    Niederkassel (ots) - Am Mittwochnachmittag (15. Oktober) wurde eine 57 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Feldmühlestraße in Niederkassel schwer verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr die 57-Jährige gegen 15:00 Uhr den gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Feldmühlestraße in Richtung Berliner Straße. Zur gleichen Zeit ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:42

    POL-SU: Radfahrer bei Alleinunfall in Troisdorf-Eschmar schwer verletzt

    Troisdorf (ots) - Am Dienstagabend (14. Oktober) kam es auf der Bergheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 18:15 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Sieglar unterwegs. Dabei beabsichtigte er, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln. Aus bislang ungeklärter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren