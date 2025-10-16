Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kleinkraftrad in Neunkirchen-Seelscheid entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht von Dienstag (14. Oktober) auf Mittwoch (15. Oktober) haben bislang unbekannte Täter in Neunkirchen-Seelscheid ein Kleinkraftrad entwendet.

Der Besitzer der Aprilia SR50 gab gegenüber den eingesetzten Polizeikräften an, sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr vor seinem Wohnhaus an der Hausener Straße abgestellt zu haben. Als er am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr nachsah, war das Zweirad verschwunden.

Der Wert des Kleinkraftrads mit dem Versicherungskennzeichen 289LRT wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hausener Straße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 zu melden. (Re)

