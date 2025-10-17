Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger scheitern an aufmerksamen Senior - Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen

Niederkassel (ots)

Am Donnerstagmorgen (16. Oktober) verhinderten die Aufmerksamkeit und das richtige Verhalten eines 78-jährigen Mannes aus Niederkassel einen Betrug durch ein angebliches Gewinnspiel.

Gegen 10:00 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einer unbekannten Frau, die ihm mitteilte, er habe bei einem elektronischen Losverfahren 35.000 Euro gewonnen. Für die Auszahlung des vermeintlichen Gewinns sollte er jedoch zunächst 900 Euro auf ein unbekanntes Konto überweisen.

Der 78-Jährige erkannte die Betrugsmasche sofort und beendete das Gespräch. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

Hinweise der Polizei:

Wenn Sie nicht an einer Lotterie/Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und zahlen Sie keine Gebühren! Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches. (Re)

