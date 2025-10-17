PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger scheitern an aufmerksamen Senior - Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen

Niederkassel (ots)

Am Donnerstagmorgen (16. Oktober) verhinderten die Aufmerksamkeit und das richtige Verhalten eines 78-jährigen Mannes aus Niederkassel einen Betrug durch ein angebliches Gewinnspiel.

Gegen 10:00 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einer unbekannten Frau, die ihm mitteilte, er habe bei einem elektronischen Losverfahren 35.000 Euro gewonnen. Für die Auszahlung des vermeintlichen Gewinns sollte er jedoch zunächst 900 Euro auf ein unbekanntes Konto überweisen.

Der 78-Jährige erkannte die Betrugsmasche sofort und beendete das Gespräch. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

Hinweise der Polizei:

Wenn Sie nicht an einer Lotterie/Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und zahlen Sie keine Gebühren! Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 12:01

    POL-SU: Flucht nach versuchtem Einbruch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Freitag (17. Oktober) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Meindorfer Straße in Sankt Augustin-Menden einzubrechen. Gegen 00:45 Uhr wurde der Bewohner durch laute Geräusche geweckt. Als er auf den Balkon trat, bemerkte er drei dunkel gekleidete Männer im Garten. Nachdem er die Unbekannten lautstark ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:58

    POL-SU: Kleinkraftrad in Neunkirchen-Seelscheid entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Neunkirchen-Seelscheid (ots) - In der Nacht von Dienstag (14. Oktober) auf Mittwoch (15. Oktober) haben bislang unbekannte Täter in Neunkirchen-Seelscheid ein Kleinkraftrad entwendet. Der Besitzer der Aprilia SR50 gab gegenüber den eingesetzten Polizeikräften an, sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr vor seinem Wohnhaus an der Hausener Straße abgestellt zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren