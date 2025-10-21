Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Metzgereien - Täter nutzte mutmaßlich entwendete Schlüssel

Sankt Augustin / Bonn (ots)

In der Nacht zu Montag (20. Oktober) kam es zu mehreren Einbrüchen in Metzgereien in Sankt Augustin und Bonn. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gelangte ein bislang unbekannter Täter zunächst gegen 02:45 Uhr auf das Gelände des Hauptsitzes eines Fleischerfachgeschäftes an der Straße "Am Siemensbach" in Sankt Augustin.

Mutmaßlich überkletterte der Unbekannte den Grundstückszaun und verschaffte sich anschließend auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu dem Firmengebäude. Im Inneren durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei entwendete er unter anderem mehrere Zugangsschlüssel zu nahegelegenen Filialen, diverse Fahrzeugschlüssel sowie mehrere Schneidemesser im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages.

Da sich die Firmenfahrzeuge auf dem verschlossenen Gelände befanden, konnte der Täter mit den erlangten Fahrzeugschlüsseln kein Fahrzeug entwenden.

Im weiteren Verlauf begab sich der Tatverdächtige offenbar zur Kölnstraße in Sankt Augustin-Hangelar. Dort betrat er den Hinterhof einer Metzgereifiliale und öffnete mutmaßlich mit einem der zuvor entwendeten Schlüssel die rückwärtige Zugangstür. Aus der Kasse entnahm er einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine Spardose mit unbekanntem Inhalt.

Kurz darauf kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Filiale derselben Metzgerei am Adelheidisplatz in Bonn-Pützchen. Auch hier nutzte der Täter mutmaßlich einen der zuvor entwendeten Schlüssel, um sich Zugang zu verschaffen. Im Inneren brach er gewaltsam einen Tresor auf und entwendete das Bargeld.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betroffenen Filialen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell