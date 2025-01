Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahls eines Handys

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am vergangenen Dienstag (31.12.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 08.50 Uhr und 09.00 Uhr das Handy einer 73-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Landsberger Straße. In der Handyhülle befanden sich diverse Karten und Bargeld.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell