Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - EC-Karte eines Seniors in Bankfiliale entwendet

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (22. Oktober) wurde ein 90-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebstahls in einer Bankfiliale an der Schulstraße in Sankt Augustin-Niederpleis.

Gegen 13:00 Uhr betrat der Senior seine Hausbank, um an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Während des Vorgangs wurde er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der ihn auf einen auf dem Boden liegenden 5-Euro-Schein aufmerksam machte. Der Senior erklärte, dass es sich nicht um sein Geld handle. Kurz darauf verließen der Unbekannte und eine weitere männliche Person gemeinsam die Bankfiliale.

Nachdem der 90-Jährige zu Hause angekommen war, stellte er fest, dass sich in seinem Portemonnaie eine fremde EC-Karte befand. Offenbar nutzte einer der beiden Täter den kurzen Moment der Ablenkung, um die echte Karte des Seniors unbemerkt zu entwenden und sie gegen eine andere auszutauschen. Der Geschädigte ließ sein Konto umgehend sperren. Zu unrechtmäßigen Abbuchungen ist es bislang nicht gekommen.

Er kann die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

Einer der beiden ist etwa 30 Jahre alt und hat dunkle Haare. Die zweite männliche Person konnte der Geschädigte nicht näher beschreiben.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schulstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Seien Sie in Bankfilialen stets aufmerksam, insbesondere wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder abgelenkt werden. Decken Sie bei der Eingabe Ihrer PIN stets das Tastenfeld ab und behalten Sie Ihre Karte im Blick. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell