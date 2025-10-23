PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - EC-Karte eines Seniors in Bankfiliale entwendet

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (22. Oktober) wurde ein 90-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebstahls in einer Bankfiliale an der Schulstraße in Sankt Augustin-Niederpleis.

Gegen 13:00 Uhr betrat der Senior seine Hausbank, um an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Während des Vorgangs wurde er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der ihn auf einen auf dem Boden liegenden 5-Euro-Schein aufmerksam machte. Der Senior erklärte, dass es sich nicht um sein Geld handle. Kurz darauf verließen der Unbekannte und eine weitere männliche Person gemeinsam die Bankfiliale.

Nachdem der 90-Jährige zu Hause angekommen war, stellte er fest, dass sich in seinem Portemonnaie eine fremde EC-Karte befand. Offenbar nutzte einer der beiden Täter den kurzen Moment der Ablenkung, um die echte Karte des Seniors unbemerkt zu entwenden und sie gegen eine andere auszutauschen. Der Geschädigte ließ sein Konto umgehend sperren. Zu unrechtmäßigen Abbuchungen ist es bislang nicht gekommen.

Er kann die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

Einer der beiden ist etwa 30 Jahre alt und hat dunkle Haare. Die zweite männliche Person konnte der Geschädigte nicht näher beschreiben.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schulstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Seien Sie in Bankfilialen stets aufmerksam, insbesondere wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder abgelenkt werden. Decken Sie bei der Eingabe Ihrer PIN stets das Tastenfeld ab und behalten Sie Ihre Karte im Blick. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 12:47

    POL-SU: Senior durch falsche Soldatin betrogen

    Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am Dienstag (21. Oktober) erstattete ein Mann aus Neunkirchen-Seelscheid bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs. Der Senior gab an, dass er bereits Ende August dieses Jahres eine unbekannte Person über eine soziale Internetplattform kennengelernt habe, die sich als Soldatin ausgab. Durch regelmäßigen Nachrichtenaustausch gewann die Unbekannte das Vertrauen des Geschädigten. Anfang ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 12:38

    POL-SU: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - Fahrer ohne Führerschein unterwegs

    Troisdorf (ots) - Am Dienstagnachmittag (21. Oktober) kam es im Kreuzungsbereich Rheinstraße / Glockenstraße in Troisdorf-Bergheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 45-jährige Frau gegen 15:15 Uhr mit ihrem Mini die Rheinstraße in Richtung Niederkassel-Mondorf und beabsichtigte, nach rechts in den land- und ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 13:53

    POL-SU: Einbrüche in Metzgereien - Täter nutzte mutmaßlich entwendete Schlüssel

    Sankt Augustin / Bonn (ots) - In der Nacht zu Montag (20. Oktober) kam es zu mehreren Einbrüchen in Metzgereien in Sankt Augustin und Bonn. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gelangte ein bislang unbekannter Täter zunächst gegen 02:45 Uhr auf das Gelände des Hauptsitzes eines Fleischerfachgeschäftes an der Straße "Am Siemensbach" in Sankt Augustin. Mutmaßlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren