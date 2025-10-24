PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Betrüger geben sich als Polizisten aus - Frau übergibt Schmuck an Unbekannten

Troisdorf (ots)

Gestern, am 23. Oktober, fiel eine Frau aus Troisdorf auf die Masche der "Falschen Polizisten" herein. Die Täter erbeuteten Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro.

Die Geschädigte erhielt einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist "Krämer" ausgab. Er behauptete, in der Nachbarschaft seien Einbrecher aktiv, und bot an, ihre Wertsachen sicher zu verwahren. Er kündigte an, dass ein Zivilpolizist namens "Schubert" bald an ihrer Haustür erscheinen würde.

Kurz nach dem Anruf klingelte ein etwa 35 Jahre alter, rund 170 cm großer, schlanker Mann an der Tür der Frau. Der Unbekannte, der komplett schwarz gekleidet war, zeigte der Seniorin auf seinem Smartphone einen digitalen Dienstausweis, der den Anschein eines Polizeidienstausweises erweckte. Er nahm den Goldschmuck der Frau an sich und verschwand anschließend in unbekannte Richtung. Der Mann hatte dunkles Haar und einen Bart.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr im Bereich der Raiffeisenstraße in Troisdorf-Bergheim die beschriebene Person gesehen haben. Die Geschädigte ergänzte, dass auf dem schwarzen T-Shirt des Täters ein Logo zu sehen war, das dem Landeswappen von NRW ähnelte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen.

Die Polizei betont, dass sie keine Wertsachen zum Schutz vor Einbrechern in Verwahrung nimmt. Bei Anrufen von mutmaßlichen "Falschen Polizisten" sollten Betroffene umgehend den Polizeiruf 110 wählen und niemals Wertsachen an fremde Personen übergeben. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

