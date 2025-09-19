Feuerwehr Neuss

FW-NE: Motorschaden mit Rauchentwicklung auf Sportboot | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am vergangenen Donnerstag, den 18.09.2025, wurde die Feuerwehr gegen 18:20 Uhr durch die Wasserwacht in den Sporthafen alarmiert. Die Kräfte der Wasserwacht hatten bei einer Ausbildungsfahrt auf dem Rhein ein Sportboot mit Motorschaden angetroffen und in den Hafen geschleppt. Auf dem Weg dorthin stellten sie eine Rauchentwicklung fest und zogen daher die Feuerwehr hinzu.

Die alarmierten Einsatzkräfte erwarteten den Schleppverband im Sporthafen mit bereitstehenden Löschmitteln und einem Team unter Atemschutz. Das eintreffende Boot wurde unter Atemschutz kontrolliert. Die Rauchentwicklung war auf den Motorschaden zurückzuführen und stellte keine weitere Gefahr dar. Allerdings entdeckten die Einsatzkräfte einen Wassereinbruch im Sportboot und entschieden daher, das Boot umgehend aus dem Wasser zu holen.

Mithilfe eines herangeschafften Bootstrailers und Schleppwagens eines benachbarten Vereins wurde das Boot durch die Feuerwehr aus dem Wasser gehoben, sodass die Gefahr des Sinkens gebannt war.

Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden gegen 20:20 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren die Wasserwacht sowie ein Löschzug der Feuerwehr.

