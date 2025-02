Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Kind hob Geld mit gestohlener Karte ab - Junge identifiziert

Bonn (ots)

Am 06.02.2025 haben wir in unserer Pressemitteilung von 12:09 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5965459) auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einem unbekannten Jungen gesucht. Dieser soll am 23.10.2024 mit einer gestohlenen Debitkarte einen vierstelligen Bargeldbetrag von einem fremden Konto abgehoben haben. Dabei war er am Geldautomaten fotografiert worden.

Der Junge wurde zwischenzeitlich identifiziert. Die Ermittlungen zu dem vorangegangenen Taschendiebstahl dauern derzeit noch an. Die weitere Veröffentlichung des Fotos des Jungen in den Medien ist damit hinfällig geworden.

