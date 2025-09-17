Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Lagerhalle; A 7/Essel: Pkw-Brand auf der Autobahn; Schneverdingen/Schwarmstedt: Diebstähle aus Autos

Heidekreis (ots)

16.09.2025 / Einbruch in Lagerhalle

Schneverdingen: Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße "Am Buschfeld". Hierzu öffneten diese gegen 22:30 Uhr gewaltsam eine Tür und begaben sich dann in den Innenraum. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entfernten sich im Anschluss mit Diebesgut. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

16.09.2025 / Pkw-Brand auf der Autobahn

A 7/Essel: Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagabend ein Auto in Brand, das zuvor auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover fuhr. Als der 79-jährige Fahrer den Defekt gegen 20:30 Uhr bemerkte, schaffte er es noch das Auto auf dem Seitenstreifen anzuhalten bevor es in Vollbrand geriet. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die A 7, zwischen der Anschlussstelle Westenholz und der Rastanlage Allertal-West, teilweise gesperrt. Auch die in der Nähe des Brandorts befindliche Brücke der K 149 musste aufgrund der starken Rauchentwicklung zeitweise gesperrt werden.

15./16.09.2025 / Einbrüche in Autos

Schneverdingen/Schwarmstedt: In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in zwei Autos in Schneverdingen ein. Diese befanden sich in der Straße "Geschamp" und dem Großenweder Weg. Hierzu zerstörten sie jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge, um im Innenraum befindliche Wertgegenstände zu entnehmen. Es wurden eine Geldbörse und eine Handtasche gestohlen. Im Verlauf des Dienstags kam es in der Bahnhofstraße in Schwarmstedt ebenfalls zu einem Einbruch in ein Auto. Bei diesem zerstörten Unbekannte das Stoffdach des Autos, um in den Innenraum zu gelangen. Sie entfernten sich jedoch ohne Diebesgut. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nehmen die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 und die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell