Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Beinaheunfall mit Fußgängern; Schneverdingen: Einbruch in Café; Eickeloh: Diebstahl von Fallrohren; Schneverdingen: In Gegenverkehr gefahren - Zeuge gesucht

15.09.2025 / Beinaheunfall mit Fußgängern

Walsrode: Am Montagnachmittag kam es in der Verdener Straße beinahe zu einem Unfall zwischen einem Auto mit Anhänger und zwei Fußgängerinnen. Ein bislang Unbekannter überholte gegen 14:20 Uhr mit seinem Fahrzeuggespann innerorts einen anderen Verkehrsteilnehmer. Hierzu fuhr er links an einer dort befindlichen Verkehrsinsel vorbei. Bei dem Überholmanöver übersah er jedoch zwei Fußgängerinnen (30 und 39 Jahre), die gerade die Querungshilfe nutzten, um über die Straße zu gehen. Um nicht von dem Gespann erfasst zu werden, mussten die beiden zurückspringen. Die Polizei in Walsrode sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Gespann, bei dem es sich um einen schwarzen Geländewagen mit silbernem Anhänger handelte, machen können. Sie werden gebeten sich unter 05161-48640 zu melden.

14./15.09.2025 / Einbruch in Café

Schneverdingen: In der Nacht von Sonntag auf Montag zerstörten Unbekannte zunächst mehrere Scheiben eines Cafés in der Verdener Straße. Im Anschluss betraten sie die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Sie entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

12.-15.09.2025 / Diebstahl von Fallrohren

Eickeloh: Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende insgesamt drei Fallrohre aus Kupfer, die sich zuvor an der Außenfassade der Kirche in Eickeloh befanden. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

10.09.2025 / In Gegenverkehr gefahren - Zeuge gesucht

Schneverdingen: Bereits am 10.09.2025 kam es auf dem Wintermoorer Kirchweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher im Anschluss flüchtete. Eine 33-Jährige befuhr die Straße gegen 18:40 Uhr mit einem Auto zwischen Schneverdingen und Wintermoor. In einer dortigen S-Kurve fuhr sie gerade mit geringer Geschwindigkeit hinter einem Fahrrad, als ihr plötzlich ein Kleinbus entgegenkam. Dieser befand sich hierbei vollständig auf ihrer Fahrbahnseite. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 33-Jährige ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs musste sein Fahrzeug stark nach rechts lenken und kam dabei leicht in den Seitenraum ab. Hierbei beschädigten aufgewirbelte Steine das Auto der 33-Jährigen. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer, der die Straße unmittelbar vor der 33-Jährigen befuhr, sowie dem flüchtigen Fahrer des dunkelblauen Kleinbusses der Marke "Ford". Diese werden gebeten sich unter 05193-982500 zu melden.

