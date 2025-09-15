Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Betrunken und ohne Führerschein; Walsrode: Unfallflucht; Hodenhagen: Ohne Versicherung und Führerschein gefahren; Walsrode: Alkoholisiert über Kreisel gefahren

Heidekreis (ots)

14.09.2025 / Betrunken und ohne Führerschein

Walsrode: Bei einer Verkehrskontrolle auf der K 118 im Bereich Benzen ergaben sich am Sonntagabend Hinweise auf eine Beeinflussung des 39-jährigen Fahrers durch Alkohol. Dieser fiel Polizeikräften gegen 20:00 Uhr durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der 39-Jährige war außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins und benutzte das Auto ohne das Wissen des Halters. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

14.09.2025 / Unfall verursacht und geflüchtet

Walsrode: Als der bislang unbekannte Fahrer eines Autos am Sonntagabend gegen 17:00 Uhr von der Uetzinger Straße (K 135) auf die B 209 in Richtung Bad Fallingbostel einbog, übersah er einen auf dem dortigen Radweg fahrenden 59-jährigen Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der bevorrechtigte Radfahrer so stark abbremsen, dass er stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und/oder dem Auto, bei dem es sich um ein graues/silbernes Auto der Marke "Audi" handelte, nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

14.09.2025 / Kleinkraftrad ohne Versicherung und Führerschein gefahren

Hodenhagen: Am Sonntagvormittag kontrollierten Polizeikräfte einen 68-Jährigen, der die Straße "Alt-Riethagen" mit einem Kleinkraftrad befuhr. Bei der Kontrolle gegen 10:30 Uhr mussten diese feststellen, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Diesen hätte er jedoch aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit von etwa 40 km/h vorweisen müssen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug nicht über die vorgeschriebene Versicherung verfügte. Dem 68-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

12.09.2025 / Alkoholisiert über Kreisel gefahren

Walsrode: Bereits am Freitagmorgen kam es am Kreisverkehr zwischen Walsrode und Honerdingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-Jährige befuhr gegen 05:15 Uhr die Quintusstraße aus Walsrode kommend in Richtung Honerdingen. Kurz vor dem Kreisverkehr überfuhr sie jedoch die dortige Verkehrsinsel. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr nahezu gerade über den Kreisverkehr. Im Anschluss kam sie auf der anderen Seite zum Stehen. Durch den Unfall beschädigte sie mehrere Verkehrszeichen und eine der im Kreisverkehr stehenden Tucan-Figuren. Die 40-Jährige und ihre beiden Mitfahrer (30 und 46 Jahre) blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellen Einsatzkräfte fest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,93 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und sie erwartet nun ein Strafverfahren.

