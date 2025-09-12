Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 7

Heidekreis (ots)

12.09.2025 / Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 7

Soltau: Am Freitagmittag kam es auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Schneverdingen und Soltau-Ost, zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden. Ein 79-Jähriger fuhr mit einem Auto zunächst über den verlängerten Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Soltau-Ost. Nach ersten Erkenntnissen wechselte dieser dann aus unbekannten Gründen zurück auf den rechten Fahrstreifen. Hier fuhr er gegen 11:50 Uhr nahezu ungebremst auf einen Sattelzug auf, der gerade aufgrund eines Stauendes abbremste. Durch den Aufprall wurden der 79-Jährige und seine 81-jährige Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Der 47-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die A 7 in Richtung Hannover für etwa 4 Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell