Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Lindwedel: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Heidekreis (ots)

14.09.2025 / Festnahme nach versuchtem Einbruch

Lindwedel: In der Ringstraße kam es am Sonntagmittag zu einem versuchten Einbruch in ein Haus. Ein 29-Jähriger, der gerade gewaltsam eine Tür öffnete, wurde durch einen Zeugen dabei erwischt. Der Täter flüchtete daraufhin vom Tatort. Erste Fahndungsmaßnahmen - auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers - führten zunächst nicht zu seiner Ergreifung. Der 29-Jährige konnte jedoch zeitnah durch einen zweiten Zeugenhinweis im Nahbereich des Tatortes festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Nach Vorführung beim Amtsgericht Walsrode am Montagmittag erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

