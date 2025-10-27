PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss unterwegs

Much (ots)

Am Freitagvormittag (24. Oktober) gegen 11:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache Eitorf einen E-Scooter-Fahrer auf der Straße "Höhnchen" im Mucher Ortsteil Roßbruch.

Die Polizisten waren auf den 28-jährigen Mucher aufmerksam geworden, da an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann an, das Kennzeichen nach einem Unfall verloren zu haben. Einen Nachweis über eine gültige Versicherung konnte er jedoch nicht vorlegen.

Darüber hinaus ergaben sich bei der Kontrolle Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Der 28-Jährige räumte ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein.

Hinweise der Polizei:

Hier nochmal in aller Kürze die Regeln zum Fahren von E-Rollern: - Mindestalter 14 Jahre, - Alkoholgrenzen wie beim Autofahren, - nur eine Person auf dem E-Roller, - Fahren auf Radwegen, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen. Wenn keiner vorhanden ist, auf der Fahrbahn. Der Gehweg ist tabu! - E-Roller brauchen eine Betriebserlaubnis und eine gültige Versicherung. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

