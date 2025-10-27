PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann um mehrere tausend Euro betrogen - Polizei warnt vor angeblichen Anlagegewinnen

Sankt Augustin (ots)

Bereits Anfang Oktober wurde ein 55-jähriger Mann aus Sankt Augustin Opfer eines Betrugs über eine Messaging-App. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Mann kontaktiert und ihm unter dem Vorwand, mit bestimmten Investitionen hohe Gewinne erzielen zu können, eine Geldanlage angeboten.

Im Verlauf des Chats ließ sich der 55-Jährige dazu überreden, mehrere tausend Euro auf ein unbekanntes Konto zu überweisen. Als er später seine vermeintlichen Gewinne auszahlen lassen wollte, forderte der Unbekannte weitere Zahlungen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Geschädigte misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs wurden aufgenommen.

Hinweise der Polizei:

   -	Seien Sie misstrauisch bei unaufgeforderten Kontaktaufnahmen 
über Messenger-Dienste, soziale Netzwerke oder E-Mails. -	Hohe 
Renditeversprechen sind immer ein Warnsignal! -	Überweisen Sie kein 
Geld auf unbekannte Konten oder an Personen, deren Identität Sie 
nicht eindeutig überprüfen können. -	Lassen Sie sich nicht von 
vermeintlich hohen Gewinnversprechen blenden - der Aussicht auf 
schnellen Reichtum steht immer ein hohes Risiko gegenüber. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

