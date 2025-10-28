PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Haftbefehle bei Verkehrskontrolle vollstreckt - 38-Jähriger festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am Montagmorgen (27. Oktober) kontrollierten Beamte der Polizeiwache Sankt Augustin gegen 10:15 Uhr einen VW-Fahrer auf der Straße "Am Bauhof". Dabei nahmen die Polizisten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr.

Der 38-jährige Fahrer räumte ein, während der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung ermittelten die Einsatzkräfte, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle - wegen eines Betrugsdelikts und eines Verkehrsdelikts - vorlagen. Der 38-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er eine Haftstrafe von über einem Jahr verbüßen muss.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

