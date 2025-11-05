Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto gerät in Vollbrand

Jüchen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Dienstagmorgen (04.11.), in der Zeit von 05:15 bis 05:30 Uhr, ein Auto in Vollbrand geraten.

Der VW Polo war auf der Wilhelmstraße im Bereich der Einmündung zur Alleestraße am Fahrbahnrand geparkt. Anwohner hatten den Brand bemerkt und den Notruf verständigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell