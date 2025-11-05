PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Noch schnell über die Ampel": Vier Personen verletzt Jüchen

Jüchen (ots)

Am Dienstag, 4. November, ist es an der Anschlussstelle Jüchen im Kreuzungsbereich der Autobahnen 46 und 540 sowie der Bundesstraße 59 zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 23-jähriger Ratinger wollte gegen 17:45 Uhr von der A 46 aus Richtung Düsseldorf kommend abfahren und nach links abbiegen. Mutmaßlich ignorierte er dabei die zu Rot umspringende Ampelanlage. Zeitgleich befuhr ein 47-Jähriger aus Schwalmtal die B 59 in Fahrtrichtung Jüchen. Aus seiner Sicht war die Ampel offenbar auf Grün umgesprungen, als er in die Kreuzung einfuhr. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge schwer beschädigt und die Fahrzeugführer sowie die jeweiligen Beifahrer leicht verletzt wurden.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weiterführende Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Zudem mahnt die Polizei zur Ruhe im Straßenverkehr. Gerade in der Dämmerung, bei Dunkelheit oder anderweitig schlechten Lichtverhältnissen sollte man mit besonderer Aufmerksamkeit fahren und seine Umgebung im Auge behalten. Zudem können gerade Rotlichtverstöße empfindliche Strafen nach sich ziehen. Wenn die Ampel länger als eine Sekunde Rot zeigt, ist auch ein Fahrverbot möglich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

