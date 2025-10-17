Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.102025 ereignete sich gegen 5.50 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Westring/Nordring in Ennigerloh. Eine 55-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Richtung Warendorf und bog nach links ab, um in Richtung Ennigerloh zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 48-jährigen Versmolderin. Diese befuhr die Bundesstraße in Richtung Beckum. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 55-Jährige schwer, die 48-Jährige sowie ihre 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frauen in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war bis etwa 8.50 Uhr gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell