PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Hinweise zu Verdächtigen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden verdächtige Personen, die sich am Mittwochabend (15.10.2025, 22.30 Uhr) in einem Garten an der Einener Straße in Müssingen aufhielten. Ein 55-jähriger Nachbar hatte dort den Schein zweier Taschenlampen gesehen und schaute dort nach dem Rechten. Er erhielt unvermittelt einen Schlag von hinten und wurde leicht verletzt. Der oder die Täter flüchteten. Rettungskräfte brachten den Müssingener zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Wem sind auf der Einener Straße oder im Umfeld verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 09:39

    POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Auseinandersetzung über Verkehrssituation eskalierte

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 15.10.2025, 12.05 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung über eine Verkehrssituation auf der Westkirchener Straße in Freckenhorst. Im Verlauf des Streits gab der 17-jährige Fahrradfahrer dem 55-jährigen Lkw-Fahrer eine Kopfnuss. Daraufhin schubste der Ältere den Jüngeren und warf dessen Fahrrad zur Seite. Sowohl der jugendliche ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:29

    POL-WAF: Ostbevern. Mini-Bagger und Tieflader gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Mittwoch, 15.10.2025 in Ostbevern, Westbeverner Straße einen Tieflader, auf dem sich ein Mini-Bagger befand. Das Fahrzeug stand auf einem verschlossenen Betriebsgelände unter einem Carport. Der oder die Täter brachen ein Tor zu einem benachbarten Grundstück auf und gelangten so auf das Betriebsgelände. Wer hat das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 09:22

    POL-WAF: Everswinkel. Einbruch in Tankstelle

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 16.10.2025 brach ein Unbekannter um 1.30 Uhr in eine an der Freckenhorster Straße in Everswinkel gelegene Tankstelle ein. Der Einbrecher stahl aus dem Verkaufsraum Zigaretten. Wer hat den Einbruch oder den Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren