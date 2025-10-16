Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Hinweise zu Verdächtigen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden verdächtige Personen, die sich am Mittwochabend (15.10.2025, 22.30 Uhr) in einem Garten an der Einener Straße in Müssingen aufhielten. Ein 55-jähriger Nachbar hatte dort den Schein zweier Taschenlampen gesehen und schaute dort nach dem Rechten. Er erhielt unvermittelt einen Schlag von hinten und wurde leicht verletzt. Der oder die Täter flüchteten. Rettungskräfte brachten den Müssingener zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Wem sind auf der Einener Straße oder im Umfeld verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell