POL-WAF: Everswinkel. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf K20

Warendorf (ots)

Am Freitag, 17.10.2025 gegen 01:00 Uhr ereignete sich auf der K20 "Hoetmarer Straße" in Höhe Wieningen 41 ein Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus Schönberg befuhr mit seinem Pkw die Hoetmarer Straße in Richtung Everswinkel. Wegen eines querenden Tieres bremste er stark ab. Ein dahinter in gleicher Richtung fahrender 16-Jähriger Motorradfahrer aus Ostbevern konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Dadurch stürzte er. Sowohl der Motorradfahrer als auch seine 17-Jährige Sozia aus Ostbevern wurden dabei verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser nach Münster gefahren werden. Das Motorrad musste durch einen Abschlepper von der Unfallstelle verbracht werden. Das Tier kam unversehrt davon.

