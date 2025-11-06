Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Dormagen

Dormagen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei:

Nach Schussabgaben in Dormagen am Mittwoch (05.11.), gegen 22:45 Uhr, ermittelt nun eine Mordkommission.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befanden sich ein 42-Jahre alter Mann aus Dormagen mit seiner 43-jährigen Ehefrau in ihrem Auto an einer Rotlicht zeigenden Baustellenampel auf der Roggendorfer Straße, als plötzlich hinter ihnen ein weiteres Fahrzeug hielt, zwei bislang unbekannte Personen ausstiegen und mehrere Schüsse aus einer Handfeuerwaffe auf den 42-Jährigen abgaben.

Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung, der Geschädigte suchte noch eigenständig ein Krankenhaus auf. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Seine Ehefrau blieb unverletzt. Die Flüchtigen seien maskiert und mit einem dunklen SUV unterwegs gewesen.

Eine sofort eingeleitete, groß angelegte Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt, eine Mordkommission unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf hat die Ermittlungen übernommen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Nach jetzigem Erkenntnisstand besteht keine Gefahr für die Allgemeinheit.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

