Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 61-Jährigen aus Wiesbaden
Wiesbaden (ots)
Die am 24.10.2025 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 61- Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen.
Die am Samstagmorgen leblos im Schiersteiner Hafenbecken aufgefundene Person konnte zweifelsfrei als der Vermisste identifiziert werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
