POL-CE: verirrter Schwan legt Verkehr lahm
Celle, Neumarkt (ots)
Am Freitagvormittag hat sich im Bereich des Neumarktes in Celle ein Schwan offensichtlich "verflogen". das Tier lief auf der Straße entlang und machte keine Anstalten wegzufliegen, wodurch der Verkehr leicht beeinträchtigt worden ist. Durch Verkehrsteilnehmer konnte das Tier vor Eintreffen der Polizei bereits in die nahegelegene Aller geleitet werden. Weder der Schwan noch Verkehrsteilnehmer sind gefährdet gewesen.
