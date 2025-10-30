Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradunfall endet glimpflich

Celle (ots)

Gestern Abend (29.10.25)hat sich in Groß Hehlen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein siebenjähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Junge gegen 17:20 Uhr auf seinem Rad einen Fußgängerüberweg in der Straße "Zur Hasselklink" und stieß dabei mit dem Seat eines 70-jährigen zusammen. Die genaueren Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, sind momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß nur leicht an der Hand verletzt und vor Ort durch eine RTW-Besatzung behandelt. Ein Sachschaden ist bei dem Unfall offensichtlich nicht entstanden. Der Seat-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell