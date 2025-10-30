PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrradunfall endet glimpflich

Celle (ots)

Gestern Abend (29.10.25)hat sich in Groß Hehlen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein siebenjähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der Junge gegen 17:20 Uhr auf seinem Rad einen Fußgängerüberweg in der Straße "Zur Hasselklink" und stieß dabei mit dem Seat eines 70-jährigen zusammen. Die genaueren Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, sind momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß nur leicht an der Hand verletzt und vor Ort durch eine RTW-Besatzung behandelt. Ein Sachschaden ist bei dem Unfall offensichtlich nicht entstanden. Der Seat-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 12:21

    POL-CE: Zirka 15.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall - keine Verletzten

    Nienhagen (ots) - Gestern Nachmittag ist es in Nienhagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 53 Jahre alte Daimler-Fahrerin befuhr gegen 13:45 Uhr die Dorfstraße in Richtung Wathlingen. Ein vor ihr fahrendes Fahrzeug musste im Einmündungsbereich der Straße "Rüterhege" verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Fahrerin zu spät und versuchte durch Ausweichen ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 12:53

    POL-CE: Lange Haftstrafen für Celler Drogendealer Urteile beim Landgericht Lüneburg

    Celle (ots) - Nach intensiven Ermittlungen gelang es der Celler Staatsanwaltschaft und Polizei im März, den Verdacht des Drogenhandels durch drei junge Männer aus Stadt und Landkreis Celle zu erhärten. Der Zugriff im Stadtbereich erfolgte seinerzeit durch ein auf Observation und Festnahme spezialisiertes Mobiles Einsatzkommando des Landeskriminalamtes (LKA). Im ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:49

    POL-CE: Dieseldieb in Bergen beim Abzapfen auf frischer Tat ertappt

    Celle (ots) - Bergen - Am Sonntag, den 26.10.2025, gegen 11:51 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer über den polizeilichen Notruf ein verdächtiger Umstand im Gewerbegebiet "Auf der Schanze" in Bergen gemeldet. Der Verkehrsteilnehmer gab an, dass er eine männliche Person dabei beobachtet habe, wie diese vermutlich Dieselkraftstoff aus einem am Fahrbahnrand geparkten Lkw eines hiesigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren