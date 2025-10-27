PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Dieseldieb in Bergen beim Abzapfen auf frischer Tat ertappt

Celle (ots)

Bergen - Am Sonntag, den 26.10.2025, gegen 11:51 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer über den polizeilichen Notruf ein verdächtiger Umstand im Gewerbegebiet "Auf der Schanze" in Bergen gemeldet.

Der Verkehrsteilnehmer gab an, dass er eine männliche Person dabei beobachtet habe, wie diese vermutlich Dieselkraftstoff aus einem am Fahrbahnrand geparkten Lkw eines hiesigen Logistikunternehmens abzapft und seinem Pkw zuführt.

Die unverzüglich entsandte Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bergen konnte die Person noch vor Ort auf frischer Tat antreffen und zur Rede stellen.

Der Mann gab an, dass er mit dem Eigentümer des Lkw vereinbart habe, sich Diesel aus dem Lkw für den Privatgebrauch abzapfen zu dürfen. Die Rücksprache mit dem Eigentümer ergab jedoch, dass es eine solche Absprache nie gegeben hat.

Vor Ort erhärtete sich demnach der Tatverdacht gegen die männliche Person, welche nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls erwartet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Sven Weichselfelder
Telefon: 05141-277104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

