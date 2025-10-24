Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Woche der Demokratie und Vielfalt: Polizeidirektion Lüneburg lädt vom 3. bis 7. November 2025 zu zahlreichen Veranstaltungen ein

Celle - Lüneburg (ots)

Antisemitismus, Fake News, Rassismus: Immer stärker werdende Strömungen wie diese stellen unsere Gesellschaft auf die Probe und gefährden die freiheitlichen Grundwerte. Umso wichtiger ist es, die Demokratie als Fundament unserer Gesellschaft und Basis unserer Freiheit zu schützen. Dazu möchte die Woche der Demokratie und Vielfalt vom 03. November bis zum 07. November 2025 beitragen. Initiiert von der Polizeidirektion Lüneburg bieten zahlreiche Veranstaltungen Raum für Interessierte, um sich gemeinsam zu Bedeutung und Herausforderungen der demokratischen Grundwerte auszutauschen.

"Unsere Demokratie ist ein wertvolles Gut, das wir schützen und bewahren müssen - denn sie ist alles andere als selbstverständlich", sagt Kathrin Schuol, Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Lüneburg. "Wir als Polizei tragen besondere Verantwortung für den Schutz und die Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Diese Werte leiten unser Handeln - im täglichen Dienst wie auch darüber hinaus. Mit der Woche der Demokratie und Vielfalt möchten wir sie gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sichtbar machen und lebendig halten."

Die Vorträge und Diskussionsrunden beschäftigen sich unter anderem mit dem Umgang mit Verschwörungstheorien oder suchen Antworten auf Fragen wie "Was tun, wenn Rechtsextremisten regieren?" oder "Wie kann ich über Rassismus sprechen, ohne dass die Leute mich ,scheiße' finden?". Darüber hinaus beinhaltet das vielfältige Programm auch Impulse zu Themen wie Depressionen oder männlichen Rollenbildern. Neben Polizistinnen und Polizisten kommen in den Formaten auch externe Expertinnen und Experten zu Wort.

Den Auftakt der Woche der Demokratie und Vielfalt bildet am Montag, den 03. November 2025, um 9.00 Uhr, die Begrüßung durch Polizeipräsidentin Kathrin Schuol und der sich anschließende Vortrag von Leon Brandt. Der wissenschaftliche Referent beleuchtet das Neutralitätsgebot aus verfassungsrechtlicher Sicht und geht der Frage nach, ob es Schwert oder Fessel für eine wehrhafte Demokratie ist. Anschließend eröffnet die Künstlerin Alexa Seewald im Foyer des Behördenzentrums in Lüneburg ihre Ausstellung "Andersrum".

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist sowohl vor Ort als auch online möglich. Die Anmeldungen erfolgen über:

pressestelle@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

Bitte bei der Anmeldung angeben, ob die Teilnahme vor Ort oder online gewünscht ist.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen, den Veranstaltungsorten und -Zeiten, sowie zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage der Polizeidirektion Lüneburg in der Veranstaltungsübersicht. Dort ist auch vermerkt, ob es sich um öffentliche oder polizei-interne Veranstaltungen handelt:

https://www.pd-lg.polizei-nds.de/praevention/aktuelles_und_kampagnen/woche-der-demokratie-und-vielfalt-117750.html

