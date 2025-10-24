Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Frau rastest in Celler Apotheke aus

Celle (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es in einer Celler Apotheke gleich zu mehreren unerfreulichen Zusammenkünften zwischen den dortigen Angestellten und einer offensichtlich verwirrten 52-jährigen Kundin aus Celle.

Die Kundin betrat im Zeitraum von rund drei Stunden wiederholt die Apotheke in der Altencellertorstraße und beleidigte und bedrohte die anwesenden Angestellten. Einen direkten Adressaten ihrer Wut konnte nicht ausgemacht werden. Im Rahmen ihrer jeweils kurzen Aufenthalten in der Apotheke wurden auch körperliche Attacken gegenüber den Angestellten ausgesprochen. Die Frau war sogar so aggressiv, dass sie den in der Apotheke verbauten hölzernen Tresen mit einem mitgeführten Handwerkshammer beschädigte. Die Angestellten informierten sogleich die Polizei. Die 52-jährige Frau wurde anschließend im Rettungswagen einer psychosomatischen Klinik in Celle zugeführt. Das Motiv der Cellerin ist bislang noch ungeklärt. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

