Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Diebe an E-Scootern interessiert

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Rostocker Straße zum Aufbruch von zwei Kellerräumen.

Die Diebe hatten es offensichtlich auf zwei E-Scooter abgesehen, die vom Besitzer in einem seiner beiden gesicherten Kellerräumen gesichert abgestellt waren. Sie machten sich gewaltsam an der Schließvorrichtung des Kellerraumes zu schaffen und entwendeten die beiden Roller der Marken Segway und Xiaomi im Wert von rund 700 Euro. Anschließend verschwanden die Langfinger unerkannt aus dem Mehrfamilienhaus.

