Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/Aller - Durch einen Verkehrsunfall auf der L 298 werden zwei Menschen verletzt

Bild-Infos

Download

Winsen/Aller (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es auf der Landesstraße 298 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden.

Gegen 07.35 Uhr befuhr eine 53-järige Cellerin mit ihren Mini Cooper die L 298 von Walle kommend in Richtung Winsen. Um die mit deutlich geringerer Geschwindigkeit vor ihr fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine zu überholen, scherte sie mit ihrem Wagen aus. Was sie zuerst jedoch nicht wahrnehmen konnte, ist der Umstand, dass sich vor der landwirtschaftlichen Zugmaschine ein Gespann bestehend aus einem Pkw und einem Pferdeanhänger befand. In der Gegenrichtung war gleichzeitig ein Ford Focus unterwegs, der von einer 57-jährigen Cellerin gesteuert wurde. Die Fahrerin des Mini Cooper schätze bei ihrem Überholvorgang den Abstand zwischen ihrem und dem entgegenkommenden Auto falsch ein. Auch der 38-jährige, aus Neustadt am Rübenberge stammende Fahrer des PKW samt Anhänger, hat den Überholvorgang im Rückspiegel beobachtet und seinerseits das Gespann schon in den rechten Grünstreifen gelenkt, um einen Frontalzusammenstoß zwischen dem Mini Cooper und dem Ford Focus zu verhindern.

Trotzdem kam es zum Kollision beider Fahrzeuge. In der Folge geriet der Mini Cooper ins Schleudern und stieß dabei gegen den Pferdeanhänger. Glücklicherweise erlitten beide Frauen nur leichte Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Kontrolle bzw. Untersuchung wurden beide ins Celler Krankenhaus verbracht. Zur Zeit wird auch noch geprüft, ob sich möglicherweise auch eines der beiden transportierten Pferde durch den seitlichen Aufprall verletzt hat. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Landestraße 298 musste aufgrund der Bergungsarbeiten der Fahrzeuge für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

