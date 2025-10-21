PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CE: Hohne - Gartenhaus in Hohne/Spechtshorn abgebrannt

Hohne (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden kam es in Hohne (LK Celle) zum Brand eines Gartenhauses. Gegen 02.24 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in der Straße Am Schwimmbad in Hohne ein Gartenhaus in Brand stehen würde. Die alarmierten Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr rückten sofort aus. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei war auch schon die Freiwilligen Feuerwehren aus Hohne und Spechtshorn mit insgesamt 30 Brandschützern am Brandort eingetroffen und hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Das rund 16 qm große Gartenhaus wurde aber letztlich Opfer der Flammen und brannte vollständig ab. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes oder Personen in unmittelbarer Nähe des Brandortes zur Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Celler Polizei unter der Rufnummer 05141/277-0 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Christian Riebandt
Telefon: 05141/277-104 o. Mobil: 0162/4960144
E-Mail: christian.riebandt@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

