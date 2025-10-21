PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Lagerhalle einer Celler Firma wird Ziel eines Einbruchs

Celle (ots)

Am gestrigen Montagmorgen wurde die hiesige Polizei über den Einbruch zum Nachteil einer Celler Firma in der Wernerusstraße in Kenntnis gesetzt.

Offensichtlich nutzen die Täter das Wochenende und die Ruhe in diesem Gewerbegebiet aus, um in die Lagerhalle einzusteigen. Dazu überkletterten die Täter nach ersten Feststellungen das verschlossene Einfahrtstor zur ortsansässigen Firma, die sich mit der Entwicklung und dem Bau von Feuerlöschaggregaten und entsprechendem Zubehör beschäftigt. Über den hinteren Bereich des Geländes, gelangten die Einbrecher in das Innere der Lagerhalle. Die Lagerräume wurden allesamt durchwühlt. Letztlich entwendeten die Täter Werkzeuge und Kupfer im Gesamtwert von 25.000 Euro. Um das vom Gewicht her schwere Diebesgut abzutransportieren muss nach Einschätzung der Polizei ein Fahrzeug benutzt worden sein.

Aus diesem Grund sucht die Polizei Celle nach Zeugen. Personen, denen während des vergangenen Wochenendes, insbesondere in den Abendstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet in der Wernerusstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Celler Polizei unter Telefon 05141/277-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Pressestelle
Christian Riebandt
Telefon: 05141/277-104 o. Mobil: 0162/4960144
E-Mail: christian.riebandt@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

