Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Versuchter Raub im Bereich des Celler Schützenplatzes

Celle (ots)

In den späten Abendstunden des vergangenen Samstags kam es im Bereich des Celler Schützenplatzes zu einem versuchten Raub.

Gegen 22.45 Uhr befand sich nach Beendigung seiner Arbeit ein 26-jähriger Mann aus Celle auf dem Weg zu seinem auf den Schützenplatz abgestellten Auto. Dazu nutzte er den parallel zu Aller führenden rückseitigen Geh- und Radweg. Als sich der junge Mann im Bereich zwischen dem dortigen Spielplatz und dem Outdoor-Trainingspark befand, habe sich eine männliche Person vor ihn gestellt und die Herausgabe von Bargeld und Handy gefordert. Dieser Forderung wurde offensichtlich durch die Benutzung eines länglichen Gegenstandes, vermutlich eines Messers, Nachdruck verliehen. Um sich zu verteidigen, nutzte der 26-jährige seinen mitgeführten Regenschirm. So gelang es ihm den Täter auf Distanz zu halten und anschließend die Flucht zu ergreifen. Leider informierte der junge Mann nicht sofort die Polizei, sondern fuhr erst zu seiner Wohnanschrift. Erst nach einem Telefonat mit seinen Eltern wurde die Polizei verständigt.

Folgende Personenbeschreibung des Täters konnte in Erfahrung gebracht werden:

- Männlicher Täter - 180cm - 185cm groß - dunkel gekleidet - Kapuze - arabischer Akzent

Die Polizei Celle sucht nun möglichen Zeugen des Vorfalls. Personen, die im Tatzeitraum Beobachtungen bzw. verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Rufnummer 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

