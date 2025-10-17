PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - E-Scooter Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu schnell unterwegs

Celle (ots)

In den gestrigen späten Abendstunden fiel einer Streifenwagenbesatzung der Celler Polizei ein E-Scooter Fahrer in der Trüllerstraße auf, der mit eindeutig höherer als zugelassener Geschwindigkeit unterwegs war. Die Kollegen entschlossen sich gegen 22.00 Uhr zu einer Kontrolle, um sowohl den Scooter als auch den Fahrer auf seine Verkehrstüchtigkeit zu überprüfen.

Tatsächlich stellten die Beamten bei dem 40-jährigen Scooter Fahrer aus Celle deutliche Anzeichen fest, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuteten. Eine weitere Feststellung der Polizeibeamten vor Ort war, dass der E-Scooter nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügte und deutlich schneller als 20 km/h fuhr. Folge für den jungen Mann - Entnahme einer Blutprobe, Untersagung der Weiterfahrt und Einleitung eines Verfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr. Gem. § 316 StGB begeht jemand eine Straftat wenn man ein Fahrzeug führt, obwohl man infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht dazu in der Lage ist.

Was viele nicht wissen: Für Elektroroller-Fahrer gelten dieselben Grenzwerte für Alkohol und THC wie für Autofahrende.

Die Führer von E-Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h benötigen derzeit keinen Führerschein. Solche Modelle dürfen schon ab einem Alter von 14 Jahren genutzt werden. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug als Elektrokleinstfahrzeug gilt und eine gültige Versicherung besitzt.

Letztendlich wurden noch zwei weitere Ermittlungsverfahren gegen den 40-jährigen eingeleitet - zu einem wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

