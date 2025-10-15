PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand im Mehrfamilienhaus

Celle (ots)

Celle - Am 14.10.2025, um 20:33 Uhr, wird der Feuerwehr Celle starker Rauch im ersten Obergeschoss des sechsstöckigen Mehrfamilienhaus in der Straße Eilensteg durch einen Bewohner gemeldet. Der 40-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung ist zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr noch in seiner Wohnung. Nach dem Öffnen der Tür werden durch die Feuerwehr brennende Textilien festgestellt und abgelöscht. Auf Nachfrage gab der alkoholisierte Bewohner an, dass er ein Feuer zum Kochen machen wollte. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die brandbetroffene Wohnung ist zunächst nicht bewohnbar. Es ist ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Dirk Heitmann
Telefon: 05141/277 353
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

